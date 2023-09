Ministro da educação garante obras na secundária de Vialonga

O ministro da educação, João Costa visitou na terça-feira, 12 de Setembro, a escola básica e secundária de Vialonga e reconheceu que as condições daquele estabelecimento de ensino não são dignas para alunos e professores. João Costa garantiu perante a comunidade escolar que é desta que a escola será finalmente requalificada e ampliada num investimento superior a 11 milhões de euros. Recorde-se que a escola está classificada como prioritária para obras há décadas e já foi visitada por vários governantes.

Antes da visita à escola secundária o governante descerrou a placa de inauguração da renovada escola básica do cabo de Vialonga. O estabelecimento de ensino conta agora com mais salas do primeiro ciclo, sala pré-escolar, sala do futuro e espaços desportivos.

João Costa foi recebido em protesto pelos professores que leccionam no concelho de Vila Franca de Xira.

