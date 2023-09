Filarmónica de Aveiras de Cima prepara concerto dos 150 anos

A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima é a colectividade mais antiga do concelho de Azambuja e vai comemorar um século e meio com um espectáculo que retrata as actividades existentes e que existiram na associação. A centenária filarmónica tem teatro, um grupo de cantares regionais e tradicionais portugueses, pilates e zumba. Para além da banda filarmónica existe a escola de música e a orquestra. O MIRANTE assistiu a um dos ensaios da banda de preparação para o espectáculo de aniversário, que se realiza a 14 de Outubro, às 21h00, no Largo da República em Aveiras de Cima.