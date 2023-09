Mostra solidária junta autores de todo o mundo em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

Vinte e seis obras de catorze artistas de todo o mundo podem ser vistas a partir desta quarta-feira, 20 de Setembro, na galeria do colecionador, escritor e empreendedor Pedro Jaime Vasconcelos, em Vila Franca de Xira.

Situado na rua Miguel Bombarda, o espaço tem em exposição peças de arte nas áreas da pintura e escultura de autores que estão unidos num projecto de apoio social de terapia pela arte, destinado a apoiar, sobretudo, crianças filhas de pais alcoólicos.

Na inauguração, entre outras figuras, destacou-se a primeira presença pública nos últimos três anos de Helena Guerra, figura da cidade e que é também a mãe de Pedro Jaime Vasconcelos. O pai, o cineasta António Pedro Vasconcelos, também não faltou.

A Câmara de VFX esteve representada pela vereadora com o pelouro da cultura, Manuela Ralha.

O evento contou também com uma prova de vinhos da Howard's Folly de Estremoz.

