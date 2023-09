Nova ponte na Chamusca é fundamental para desenvolvimento da região

Uma visita de pouco mais de 15 minutos bastou para o líder do PSD, Luís Montenegro, inteirar-se do calvário que milhares de condutores passam todos os dias para atravessar a Ponte da Chamusca. O líder do PSD, que garante ser candidato a primeiro-ministro, critica os sucessivos governos PS por não cumprirem promessas como a da construção de uma nova ponte na Chamusca e a conclusão do IC3. E garante que quando for Governo esta será uma das prioridades do seu partido. Luís Montenegro está durante esta semana a visitar vários locais do distrito de Santarém numa visita organizada pela distrital do PSD.