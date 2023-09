Dezenas de pessoas manifestaram-se contra a quadruplicação da linha de comboio

Protesto decorreu este sábado em Alhandra e Vila Franca de Xira. Movimento de cidadãos quer a suspensão do projecto de quadruplicação da Linha do Norte.

Este sábado à tarde dezenas de pessoas manifestaram-se em Vila Franca de Xira contra o projecto de quadruplicação da linha ferroviária entre Alhandra e a cidade no âmbito da modernização da Linha do Norte. O movimento de cidadãos promete endurecer as formas de luta caso a Infraestruturas de Portugal (IP) não apresente projectos alternativos para a ligação de alta velocidade.

O movimento que inclui cidadãos, autarcas de vários partidos, e movimento associativo, quer que a IP considere o enterramento da linha ou que apresente um traçado autónomo. O movimento também lamenta que o presidente da Câmara Municipal não assuma uma posição clara sobre se defende ou não a quadruplicação da linha de comboio.

“Não nos podemos amedrontar” e “não queremos uma cidade amputada” foram algumas das palavras proferidas durante o protesto em frente à Câmara de Vila Franca de Xira.

Da parte da manhã os cidadãos marcaram a sua posição em Alhandra.