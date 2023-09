No registo em vídeo que fizemos da entrevista ficam aqui alguns temas sobre as razões que devem levar à procura de um psiquiatra, os anos de aprendizagem nas urgências, entre outros.

Pedro Afonso e as razões que levam à procura do psiquiatra

Pedro Afonso é médico psiquiatra com uma carreira de três décadas. Leia e confira na próxima edição impressa de O MIRANTE uma entrevista sobre os temas que dominam a actualidade política e social como a legalização das drogas e o aborto. No registo em vídeo que fizemos da entrevista ficam aqui alguns temas sobre as razões que devem levar à procura de um psiquiatra, os anos de aprendizagem nas urgências, entre outros.