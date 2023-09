Está nas ruas mais uma Feira de Outubro em Vila Franca de Xira

Em Vila Franca de Xira a chegada do Outono é sinónimo de festa e a tradição volta a cumprir-se.

Está nas ruas, a partir desta sexta-feira, 29 de Setembro, mais uma Feira de Outubro.

Um certame que enche de vida as ruas da cidade e, em particular, o parque urbano do Cevadeiro, que volta a receber dezenas de feirantes, diversões e tasquinhas.

Um dos destaques é sempre o popular salão do artesanato, que já vai na 42ª edição e cuja inauguração voltou a contar com a presença do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

Estão representadas artes e ofícios de todo o país com trabalhos de cerca de uma centena de artesãos mostrando peças de joalharia, tapeçaria, tecelagem, cestaria, cerâmica, vidro, licores, doçaria, entre muitas outras artes.

A Feira de Outubro vai também contar com esperas de toiros nas ruas e corridas na praça Palha Blanco.

Para conhecer mais sobre a história da feira e os destaques do programa leia a reportagem de O MIRANTE desta semana, já nas bancas.