Santarém Ladies Open decorre até domingo

A sétima edição do torneio internacional de ténis Santarém Ladies Open está a decorrer até domingo, 1 de Outubro, no complexo do Clube de Ténis de Santarém. A prova conta com a participação de tenistas nacionais e internacionais, jogando-se este fim de semana as rondas decisivas. A prova tem um prize money de 25 mil dólares.

O Clube de Ténis de Santarém celebrou o 40º aniversário no dia 23 de Setembro, numa comemoração em que estiveram presentes para além do actual presidente, Élio Cunha, antigos presidente do clube.