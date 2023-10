Decorreu na Casa do Brasil, em Santarém, a apresentação do livro “Sidónio Muralha: Poesia Reunida”.

Livro com poesia de Sidónio Muralha apresentado em Santarém

Decorreu na Casa do Brasil, em Santarém, a apresentação do livro “Sidónio Muralha: Poesia Reunida” numa tarde em que estiveram presentes José Noras, Jaqueline Conte e João Manuel Ribeiro . A participar por videoconferência esteve também a Helen Muralha, médica obstetra e presidente da Fundação Sidónio Muralha, Priscila Angélica Santos e Roseli Boschilia.

Segundo Jaqueline Conte, a reedição completa da obra de Sidónio Muralha é a “melhor forma de perpetuar a memória do escritor” falecido em 1982.