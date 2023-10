População dos Foros da Charneca quer mais investimento na localidade

A população dos Foros da Charneca decidiu de viva voz que não quer que a Câmara Municipal de Benavente requalifique o largo junto ao Centro Social. Para os moradores a verba de 150 mil euros, que estava canalizada para a obra, deve servir para outras intervenções consideradas prioritárias.

Na reunião que decorreu este domingo à tarde, no Centro Social da localidade, o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho comprometeu-se a apresentar outras propostas em que pode ser investido o dinheiro e que podem passar pela construção de passeios ou arranjos junto à escola. Mas a decisão só será tomada após segunda reunião com a população.

O autarca comprometeu-se a intervir na Rua de Montemor em 2024, a requalificar a estrada municipal 515 e a concluir as obras no posto médico. Ficou também decidido, por vontade popular, que no âmbito da estratégica local de habitação a autarquia tem luz verde para construir cerca de cinco moradias sociais no terreno onde se realizam as festas.