Talentos da região na segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva

Dezenas de dançarinos pisaram o pavilhão Inatel do Cartaxo para a segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva.

Atletas de todas as idades e níveis mostraram o seu talento na segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva. A Sociedade Filarmónica Cartaxense tratou de organizar o evento com a ajuda da Câmara Municipal do Cartaxo e a orientação da Associação de Dança Desportiva de Santarém. O pavilhão Inatel do Cartaxo recebeu a prova no sábado, 30 de Setembro, onde participaram dezenas de atletas das escolas de dança desportiva da Associação de Dança Desportiva de Santarém.