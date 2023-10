Dançarém voltou a juntar pessoas num evento único

Convento de São Francisco recebeu um encontro mensal da Associação Dançarém onde não faltaram momentos de música e dança. Um dos factores mais valorizados do trabalho realizado pela associação de Santarém é o seu esforça na promoção da inclusão e da igualdade.

O encontro mensal da Associação Dançarém teve lugar no Convento de São Francisco a 30 de Setembro e dividiu-se em dois momentos: a oficina-baile e o baile da noite. Mariana Inácio, tesoureira da associação fundada em Maio de 2022, diz que a oficina-baile funciona como um ensaio de preparação para o baile que decorre após o jantar. A oficina-baile da associação contou com a orientação da professora Leónia de Oliveira, de Palmela. No baile actuou o grupo BALSOL, composto por Manuel Amarelo e Nuno Carpinteiro. Várias dezenas de pessoas apaixonadas pela dança participaram numa iniciativa que resultou em muitos momentos de convívio e boa disposição e que é única na região ribatejana.

Uma reportagem desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE que vai para as bancas a 12 de Outubro.