Ministra prometeu aos funcionários um novo tribunal em Vila Franca de Xira

Ratos, infiltrações, atendimento em vão de escada e funcionários a trabalhar em contentores há 13 anos é este o cenário no velhinho tribunal de Vila Franca de Xira. Há cinco anos foi assinado com a anterior ministra da justiça o protocolo com o município para a construção do novo tribunal, nos terrenos da antiga escola da armada, mas sem novidades até agora.

Os funcionários do tribunal, que estão em greve, receberam esta quarta-feira a ministra da justiça. Em visita ao tribunal Catarina Sarmento e Castro afiançou que em breve vai ser lançado concurso para construir o novo tribunal e que vai custar 12 milhões e 300 mil euros. Uma obra que só deve estar concluída perto de 2026.

Até lá os funcionários vão continuar nas actuais instalações que vão ter obras de substituição do piso até final do ano.