Michele Rosa quer recuperar o poder económico da produção do figo preto de Torres Novas

Em A do Freire, no concelho de Torres Novas, Michele Rosa trabalha para produzir figo preto que é único no mundo, e que com os novos tempos e as novas economias deixou de ser rentável. Michele Rosa explica numa entrevista a O MIRANTE como tem sido a sua vida nestes últimos dez anos, mas aqui neste vídeo conta a estratégia para que a sua decisão de dedicar a vida ao sector agrícola tenha um final feliz. Ouça o vídeo e confira a entrevista na edição impressa de O MIRANTE.