Bombeiros Torrejanos assinalam 92 anos de serviço à população

O 92º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos decorreu a 5 de Outubro, com uma sessão solene no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A cerimónia contou com as distinções honoríficas aos sócios que fazem parte da associação há 50 anos, condecorações pela assiduidade e dedicação aos bombeiros e com discursos da Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, do presidente da associação, Nuno Cruz, e do presidente de Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira.

Ao longo do dia realizaram-se várias actividades, como o passeio das crianças pela cidade nos veículos dos bombeiros e o dia aberto no quartel.