Socialistas de Salvaterra de Magos voltam às reuniões de câmara presenciais

A reunião de câmara de Salvaterra de Magos, no recém-inaugurado auditório da Escola “O Século”, ficou marcada pelo regresso presencial dos vereadores da maioria socialista que, até à data, têm participado nos trabalhos por videoconferência. A vereadora do Chega, Maria Helena, e o vereador do Bloco de Esquerda, Luís Gomes, continuam a participar na sessão por videoconferência.

Recorde-se que, na semana passada, O MIRANTE deu conta do facto da maioria dos vereadores da Câmara de Salvaterra continuarem a participar nas reuniões do executivo por videoconferência, modelo adoptado nos tempos de confinamento devido à pandemia de Covid-19, e que é caso único na região.