Utentes da Cercipóvoa trocam experiências com a comunidade

A Cercipóvoa abriu esta manhã as portas à sociedade para momentos de convívio entre utentes e colaboradores da seguradora MetLife.

Para a instituição é importante os utentes saberem que existe mundo para além da Cerci e por isso são promovidas trocas de experiências com outras pessoas.

Os visitantes integraram-se naquelas que são as actividades diárias dos utentes e acompanharam-nos na carpintaria e lavagem de carros. Outro grupo jogou Boccia enquanto outros participaram no atelier de artes criativas. Os utentes que costumam estar encarregues da jardinagem ensinaram as visitas a retirar as folhas de oliveira dos ramos e ensacar para o chá.

No final cada grupo de trabalho relatou a sua experiência. Já os utentes fizeram novos amigos num dia para recordar.

