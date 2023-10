Mostra de doces conventuais em Santarém atrai cada vez mais pessoas

A sétima Mostra de Doces Conventuais e Artes do Claustro, no Museu Diocesano de Santarém, deu a conhecer durante três dias expositores de diferentes mosteiros que colocaram à disposição dos visitantes vários doces conventuais. A iniciativa decorreu entre 6 e 8 de Outubro. Este ano, o melhor de sempre, a mostra recebeu a visita dos Monges de Singeverga, as Monjas de Cister, as Monjas de Palaçoulo, as Monjas Carmelitas de Bande, as Clarissas de Santarém, entre outros. Todas as iniciativas visaram promover o contacto intergeracional e o diálogo com as comunidades.