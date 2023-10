Paraísabor já começou a servir a boa gastronomia onde o torricado é rei

A mostra gastronómica de Vale do Paraíso vai na 16º edição e vai decorrer até domingo, 8 de Outubro, com boa gastronomia e animação garantida.

Este fim-de-semana, em Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, boa comida não falta. Está de volta o Parísabor, uma mostra gastronómica que vai na 16ª edição e na qual as associações são as responsáveis por confeccionar e servir as tradicionais iguarias.

Além do torricado, servem-se, entre outros petiscos, a tradicional sopa de batata e o bacalhau à lavrador. Para adoçar o paladar vão para a mesa os bolos de casamento, um doce certificado, cozido em forno de lenha. Diz quem prova este bolo em forma de ferradura, com sabor a limão e canela, que vale a pena manter viva a tradição da sua confecção que soma mais de 200 anos.

O certame, que arrancou na noite de sexta-feira, 6 de Outubro, é organizado pela Junta de Vale do Paraíso, com o apoio da Câmara de Azambuja.