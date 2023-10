Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos em concerto no dia de aniversário

A Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos assinalou 143 anos com um concerto no Celeiro da Vala.

A Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos está de parabéns pelos 143 anos de existência. Os músicos soaram por toda a Avenida Dr. Roberto Ferreira Fonseca com destino ao Celeiro da Vala, onde foram graciosamente acarinhados pelo público no seu concerto de aniversário. A banda de Bucelas, do município de Loures, aceitou o convite para fazer parte do grande dia.