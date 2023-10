Festival de Acordeão do Cartaxo com casa cheia

O Festival de Acordeão do Cartaxo decorre todos os anos no primeiro sábado de Outubro e este ano não foi excepção. Segundo a acordeonista Andreia Sofia, uma das principais responsáveis pela organização do festival, que já se realiza há 12 anos, estiveram no pavilhão municipal de exposições do Cartaxo, no dia 7 de Outubro, cerca de 750 pessoas para homenagear a mulher acordeonista, o tema da edição deste ano. A iniciativa inovadora teve sete convidadas de vários pontos do país, orquestras de acordeão, entre outras actuações.

O objectivo do festival de acordeão no Cartaxo é, entre outros aspectos, promover e divulgarem o acordeão e o ensino do instrumento nas diversas faixas etárias.