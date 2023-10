partilhe no Facebook

Visita às obras do futuro posto da GNR de Alpiarça

As obras do futuro Posto Territorial de Alpiarça da Guarda Nacional Republicana (GNR) decorrem a bom ritmo. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a presidente de Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, visitaram a empreitada, há muito ambicionada, na segunda-feira, 9 de Outubro. O novo posto localiza-se na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wesceslau e é uma construcção de raiz num terreno cedido pela câmara, com um valor previsto de cerca de 1,7 milhões de euros, financiado pelo Ministério da Administração Interna.