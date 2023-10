Laura Rosa, residente em Alenquer, estava desaparecida desde a tarde de terça-feira, 10 de Outubro, e foi resgatada com vida no rio Tejo, em Valada.

Resgatada com vida no rio Tejo em Valada

Laura Rosa, a mulher de Alenquer dada como desaparecida na tarde de ontem, foi resgatada da Praia Fluvial de Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo, perto das 14h40 da tarde desta quarta-feira, 11 de Outubro. O seu veículo foi localizado junto à praia e esta manhã iniciaram-se as buscas.

Laura Rosa, de 30 anos, foi encontrada depois de gritar por socorro, em estado muito pálido e depois de estabilizada foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira. No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo e GNR.