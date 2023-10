Objectivo é criar nos portugueses uma afinidade com a região e as suas tradições.

Entidade de Turismo anuncia nova campanha de promoção do Ribatejo

“Agora é que vai ser um descanso” é o mote para a nova campanha turística de promoção do Ribatejo que vai estar por todo o país neste Outono e Inverno, a piscar o olho aos feriados do final do ano.

A campanha da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo foi dada a conhecer em primeira mão aos jornalistas em Santarém na tarde de terça-feira, 10 de Outubro.

O objectivo é criar nos turistas nacionais uma maior afinidade com o Ribatejo e promover as potencialidades e riquezas naturais da região.

