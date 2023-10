Estigma da saúde mental tem diminuído sobretudo nos jovens

O estigma ligado à saúde mental tem vindo a diminuir sobretudo nos jovens que procuram mais ajuda. A informação foi dada pela presidente da associação A Farpa – Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, Filipa Martinho, durante a sessão de encerramento das Comemorações da Saúde Mental, que decorreu no auditório do ISLA Santarém. As iniciativas, organizadas pela Câmara de Santarém, decorreram entre 10 e 13 de Outubro, e terminaram esta sexta-feira, 13 de Outubro com a intervenção do perito do Conselho Nacional de Saúde, José Carlos Gomes.