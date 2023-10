Pouca afluência na vigília em defesa do Serviço Nacional de Saúde junto ao Hospital de Santarém

Objectivo da iniciativa foi denunciar e exigir a resolução dos problemas relacionados com o hospital distrital e também com o Serviço Nacional de Saúde.

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém promoveu na tarde desta sexta-feira, 13 de Outubro, uma vigília em defesa do Serviço Nacional de Saúde, pretendendo denunciar e exigir a resolução dos problemas relacionados com o hospital distrital e também com o SNS. A vigília estava marcada para as 17h30 em frente ao Hospital Distrital de Santarém mas teve pouca afluência de cidadãos que não pertencem a organizações ou comissões de utentes.