GNR assinala Dia da Unidade em Samora Correia

Sinistralidade Rodoviária e Mobilidade foi um dos temas abordados no seminário que decorreu este sábado no Centro Cultural de Samora Correia.

O Comando Territorial de Santarém da GNR assinalou o Dia da Unidade no município de Benavente. Este sábado o Centro Cultural de Samora Correia foi palco de um seminário que abordou a mobilidade rodoviária e segurança e a criminalidade itinerante.

A sinistralidade rodoviária na região foi um dos temas em cima da mesa. Desde o inicio do ano já faleceram 18 pessoas na estrada. Ourém, Almeirim e Benavente são os concelhos com maior número de acidentes e vítimas mortais, com destaque para a estrada Nacional 118. Até Setembro nesta via já ocorreram 217 sinistros.

No final do seminário foi inaugurada a exposição “GNR Tradição e Futuro” que vai estar patente ao público na sala de exposições do Centro Cultural de Samora Correia.

As comemorações do aniversário da GNR vão decorrer a semana toda com iniciativas no município de Benavente.

*Noticia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE