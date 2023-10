Já começou Feira de Santa Iria em Tomar

Feira de Santa Iria regressa a Tomar até 22 de Outubro. Autarcas visitaram os feirantes no dia de abertura.

A inauguração da Feira de Santa Iria em Tomar decorreu na passada sexta-feira, 13 de Outubro, no Mercado Municipal, com a tradicional visita dos autarcas para cumprimentar os feirantes e desejar boas vendas. Os divertimentos, espetáculos, tasquinhas, artesanato, Feira das Passas e produtos locais são algumas das atracções que se podem encontrar naquela que é uma das feiras mais antigas da região. O programa cultural é diversificado com projectos locais e nacionais.

A feira decorre até 22 de Outubro.