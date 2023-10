1º jogo digital educativo quer chegar a mais de 800 alunos do concelho de Santarém

“A Quinta do Vale” é desenvolvido pelo FeedInov CoLab em colaboração com a GameDev Técnico e é uma parceria com a Câmara de Santarém.

O primeiro jogo digital educativo, intitulado “A Quinta do Vale”, foi apresentado na Escola Básica do Vale de Santarém na tarde de segunda-feira, 16 de Outubro, data em que se assinala o Dia Mundial da Alimentação. O projecto é desenvolvido pelo FeedInov CoLab em colaboração com a GameDev Técnico. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, considera muito importante que as crianças, de forma criativa e dinâmica, percebam a importância dos alimentos.

O arranque do projecto digital educativo decorre junto da comunidade escolar de Santarém e pretende alcançar mais de 800 alunos no ano lectivo 2023/2024. Segundo a FeedInov CoLab, está previsto, até 2026, atingir os cerca de 600 mil alunos, desde o pré-escolar até ao segundo ciclo do ensino básico em Portugal. O objectivo do jogo é informar e educar crianças sobre a importância da biodiversidade, economia circular, bem-estar animal e alimentação saudável e sustentável.