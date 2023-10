Escola de Fazendas de Almeirim requalificada e com novo nome

A requalificação da Escola do segundo e terceiro ciclos de Fazendas de Almeirim foi inaugurada esta segunda-feira, 16 de Outubro, pelo ministro da Educação. Neste momento todas as escolas do agrupamento que abrange esta freguesia estão renovadas. As obras que dotaram esta escola com 23 anos de melhores condições representaram para a Câmara de Almeirim um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. Com a renovação do espaço, mudou também o nome do estabelecimento de ensino, que passa a chamar-se Salgueiro Maia. O ministro João Costa foi recebido com uma manifestação de professores à qual não fugiu e depois em festa com actuações de alunos, tendo também visitado a feira aberta à população que assinala o dia da alimentação.