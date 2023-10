Autarcas e pais preocupados com a falta de creches em Benavente

A falta de vagas na valência de creche no município de Benavente continua a preocupar os autarcas. Na reunião de Câmara desta segunda-feira a oposição voltou a questionar o executivo da data prevista para a abertura da creche em Samora Correia e que vai funcionar no antigo edifício dos Miúdos e Companhia. Tal como O MIRANTE avançou a creche já não vai abrir no final do mês de Outubro mas sim no final do ano. A representante das cerca de 80 famílias do concelho que não têm onde deixar os filhos interveio no período destinado ao público. Deolinda Santos quis saber se já estão assegurados os funcionários para a creche, qual a data de abertura, e o porquê de não ter sido criada uma creche municipal.

Destaque ainda para a aprovação da delimitação de várias zonas de execução e que se destinam a actividades económicas de natureza variada que podem vir a ser instaladas de futuro naqueles terrenos.

