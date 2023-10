Informação foi dada pelo presidente do município, João Heitor, em sessão camarária.

Câmara do Cartaxo está a alertar proprietários que estacionam abusivamente

O executivo municipal do Cartaxo está a colocar avisos nos carros que estão estacionados abusivamente para que sejam retirados. Caso os proprietários não o façam o município vai retirá-los e colocar em depósito, de onde só podem sair depois dos donos pagarem a respectiva multa. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, o social-democrata João Heitor, em sessão camarária que se realizou esta quinta-feira, 19 de Outubro, acrescentando que já foram retirados mais de 60 veículos da rua e do parque subterrâneo. João Heitor referiu ainda que o município já está a preparar a tradicional Feira dos santos que regressa ao Cartaxo de 27 de Outubro a 1 de Novembro.