GNR assinala aniversário em Benavente

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro presidiu esta sexta-feira à cerimónia comemorativa do 15º aniversário do comando territorial da GNR de Santarém.

A cerimónia decorreu no Parque 25 de Abril, em Benavente, e contou com a presença do presidente da Câmara, Carlos Coutinho, entre outros autarcas da região.

O governante anunciou que estão previstos investimentos de 10 milhões de euros para as forças de segurança do distrito de Santarém nos próximos dois anos mas não disse onde as verbas vão ser aplicadas.

Recorde-se que a autarquia de Benavente já tem terreno para a instalação da GNR e tem expectativa que se possa chegar a entendimento com o governo para concretizar o projecto.

O tenente coronel Duarte da Graça, comandante da GNR de Santarém, traçou um balanço da actividade dos militares. Na ocasião foram condecorados os militares que se destacaram nas suas funções no último ano e após desfile em parada cantaram-se os parabéns.

