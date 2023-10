A melhor basquetebolista portuguesa de sempre começou a ganhar títulos em Santarém

Há trinta anos, no início de carreira como sénior, Ticha Penicheiro representou a União de Santarém, tendo sido campeã nacional. Um exemplo inspirador a que Santarém deu agora o devido relevo com uma homenagem no polidesportivo do Sacapeito.

Ticha Penicheiro, a melhor basquetebolista portuguesa de sempre, inspirou a remodelação do campo de basket no polidesportivo do Sacapeito, em Santarém. A atleta, que foi campeã nacional pela União de Santarém há trinta anos, regressou à cidade na manhã de domingo, 22 de Outubro, para inaugurar o renovado espaço. No piso está uma pintura alusiva à antiga atleta, da autoria da artista Tamara, a partir de uma fotografia de Patrícia Penicheiro em criança. “Dream Big” é o mote da mensagem.

Natural da Figueira da Foz, Ticha Penicheiro, 49 anos, começou no basquetebol no Ginásio Figueirense. Em 1992 transferiu-se para a União de Santarém, onde esteve dois anos e venceu o campeonato nacional, a Taça de Portugal e a Supertaça. Em 1994, foi jogar basquetebol universitário nos Estados Unidos e chegou depois à liga profissional. Em 2005, ajudou as Sacramento Monarchs a conquistar o seu primeiro título de campeãs da WNBA. Em 2021, foi reconhecida como uma das melhores 25 jogadoras de sempre na liga feminina de basquetebol norte-americana.

Neste seu regresso a Santarém, a antiga atleta agradeceu a homenagem e disse que ficou com boas memórias da sua passagem pela cidade.