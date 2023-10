Apanha da azeitona nas “100 oliveiras para José Saramago” na Azinhaga

A Fundação José Saramago e a Junta de Freguesia da Azinhaga, no concelho da Golegã, promoveram no sábado, 21 de Outubro, uma apanha colectiva da azeitona nas ‘100 oliveiras para José Saramago’, um projecto da fundação e da família do escritor, que esteve inserido nas celebrações do centenário do seu nascimento.

Estiveram presentes alguns locais e familiares do Nobel da Literatura, que nasceu na Azinhaga a 16 de Novembro de 1922. Após a recolha das azeitonas e a sua transformação em azeite, a organização decidiu não o comercializar, distribuindo o “ouro verde” pelos participantes na apanha.