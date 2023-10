Lançamento da primeira pedra da nova esquadra da PSP no Entroncamento

A empreitada de construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento já arrancou. Com as intervenções já a decorrer, realizou-se na manhã de segunda-feira, 23 de Outubro, a cerimónia oficial da inauguração da empreitada, que contou com elementos do executivo municipal do Entroncamento, do ministro da Administração Interna e do director nacional adjunto da PSP, que simbolicamente colocaram cimento na primeira pedra.

A futura esquadra vai ter um custo estimado em dois milhões de euros, financiado na sua totalidade pelo Estado Central através do Ministério da Administração Interna. O seu prazo de execução está previsto em 15 meses.