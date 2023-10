Cartaxo e Azambuja debateram violência doméstica no Dia Municipal para a Igualdade

“Violência doméstica: uma questão de género?” esteve em debate no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo.

Será a violência doméstica uma questão de género? Este foi o mote do segundo encontro dos municípios do Cartaxo e Azambuja a propósito do Dia Municipal para a Igualdade, que se assinalou na terça-feira, 24 de Outubro. A iniciativa decorreu no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo, e o painel foi composto por psicólogos, forças de segurança e técnicos de entidades do sector.

A assistência foi composta maioritariamente por mulheres e algumas das conclusões da palestra foram que também há vários casos de violência doméstica nas relações entre pessoas do mesmo sexo, que muitas vítimas não denunciam maus-tratos por medo de represálias, entre outras.