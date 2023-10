Câmara de Coruche lamenta horário das urgências do SAP local que considera insuficiente

O presidente da Câmara de Coruche, o socialista Francisco Oliveira lamenta que a situação da redução de horário das urgências do Serviço de Atendimento Permanente nunca mais seja revista pelo Ministério da Saúde. O assunto foi abordado na última reunião de câmara que decorreu a 25 de Outubro. O SAP de Coruche funciona das oito da manhã às oito da noite e, para o executivo municipal, é um horário que não serve a população. Foi ainda debatido e aprovado, por unanimidade, a venda de um terreno propriedade do município, com mais de 9 mil metros quadrados, para construção de empreendimento turístico ou hotel que tenha no mínimo quatro estrelas e entre 100 a 400 camas.