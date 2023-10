Escolas de Gestão e de Desporto vencem desfile do caloiro em Santarém

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior venceram o desfile do caloiro que decorreu na tarde de 25 de Outubro em Santarém. O cortejo teve início junto à Praça de Touros e terminou no Largo do Seminário, onde os caloiros das várias escolas apresentaram cânticos e coreografias. Participaram as cinco escolas superiores do Politécnico de Santarém – Agrária, Desporto, Educação, Gestão e Saúde - e o ISLA Santarém.

O vencedor do desfile é decidido por um júri composto por um membro da comissão de praxe de cada escola e um professor de cada estabelecimento de ensino. Apesar de as condições meteorológicas não serem as mais favoráveis, muita gente assistiu ao evento que visa promover o espírito académico e a integração dos novos alunos.