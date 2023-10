IHRU interessado em adquirir prédio em Lisboa que Câmara de Alpiarça quer vender

O Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) manifestou interesse na aquisição do prédio na Avenida de Berna, em Lisboa, propriedade da Câmara de Alpiarça, que pretende vendê-lo. Houve um interessado na primeira hasta pública mas este acabou por não fazer o pagamento de 20% do valor total do edifício. Este foi o principal assunto debatido na reunião de câmara que decorreu na manhã desta quinta-feira, 26 de Outubro. A presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, informou ainda do aumento que o tarifário da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo vai aumentar 8,4% em 2024. A principal causa do aumento são as despesas que aumentaram bastante.