Remoção dos efluentes da ETAR da Fabrióleo arranca daqui a um mês

Os efluentes perigosos da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais da Fabrióleo, a antiga fábrica de transformação de óleos usados situada em Carreiro da Areia, vão começar a ser removidos daqui a um mês. Pelo menos foi essa a expectativa deixada na última reunião do executivo da Câmara de Torres Novas pelo vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade.

A Câmara de Torres Novas, recorde-se, tinha aprovado em Julho, a abertura de concurso público para aquisição de serviços para remoção, recolha, transporte e tratamento de resíduos da ETAR, pelo valor de 702 mil euros mais IVA. De acordo com João Trindade os trabalhos têm um prazo de execução previsto de 120 dias. O autarca adiantou ainda, em resposta ao vereador Tiago Ferreira, que só depois de estar concluída a fase de limpeza da ETAR fará sentido avançar com a limpeza dos solos e linhas de água.

O período antes da ordem do dia e o período destinado à intervenção do público ficaram ainda marcados, entre outros assuntos, pela preocupação dos autarcas com o despedimento colectivo na CMG Cerâmicas, a falta de condições na sede do Rancho de Torres Novas e a nova medida de limitação de tempo de estacionamento no Largo das Forças Armadas que não agrada aos moradores. Estes são alguns dos assuntos que pode ler desenvolvidos na próxima edição semanal de O MIRANTE.