Orquestra Típica Scalabitana animou 20º aniversário do W-Shopping, em Santarém. Com cerca de meia centena de elementos, grupo promete continuar a trabalhar para manter vivas as tradições e captar o interesse dos mais jovens.

Actuação da Orquestra Típica Scalabitana no aniversário do W Shopping

A tarde de domingo, 29 de Outubro, foi diferente no W Shopping em Santarém, com a actuação da Orquestra Típica Scalabitana, grupo formado em 1946 por António Gavino. A assistir à actuação estiveram dezenas de pessoas de várias faixas etárias, numa iniciativa integrada nas comemorações do 20ºaniversário do espaço comercial. O objectivo primordial da orquestra continua a ser a defesa e apresentação de músicas e canções que se foquem e enalteçam o Ribatejo e a cidade de Santarém.