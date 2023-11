Criação de Ministério do Turismo é fundamental para Portugal continuar a crescer

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, defendeu a criação do Ministério do Turismo dada a importância que esta área representa para Portugal. Ricardo Gonçalves falou durante o seminário sobre Turismo e Desenvolvimento Regional, organizado pela SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social – que decorreu na quinta-feira, 2 de Novembro, na Casa do Campino, em Santarém, onde está a decorrer o Festival Nacional de Gastronomia.

A presidente da SEDES, Salomé Rafael, a vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Anabela Freitas, e o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, alertaram para a falta de mão-de-obra nas áreas do turismo, hotelaria, restauração e bar. Todos consideraram fundamental haver qualificação para quem trabalha nas áreas ligadas ao turismo. Os dirigentes explicaram que mão-de-obra qualificada é fundamental para aumentar o número de turistas na região e no país.