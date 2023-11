Novo curso de gestão equina apresentado na Feira Nacional do Cavalo

O curso de Técnico de Gestão Equina foi apresentado no segundo dia da Feira Nacional do Cavalo e conta com 15 alunos no primeiro ano. O vice-presidente da Câmara da Golegã, Diogo Rosa, fala num impacto muito grande e adianta que a curto prazo a ideia é ter ensino superior no concelho com uma licenciatura em equinicultura.