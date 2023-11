Feira Multissectorial de Amiais de Baixo junta mais de uma centena de voluntários

A cozinha como parte da vida é um dos lemas da organização da Feira Multissectorial de Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, que este ano integrou o sexto Festival de Sopas. Organizada pela Comissão de Festas de Amiais de Baixo, a edição de 2023 durou entre 1 e 4 de Novembro e contou com a ajuda de mais de uma centena de voluntários. De 2022 para 2023 houve um aumento no número de voluntários que são essenciais para a organização de uma feira que tem como objectivo dar a conhecer as empresas da vila e da área envolvente, assim como angariar verbas para a festa anual que se realiza em Fevereiro.