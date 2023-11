Câmara de Coruche reivindica alteração do horário da urgência do SAP para as 24 horas

A Câmara de Coruche continua a reivindicar a alteração do horário da Urgência do Serviço de Apoio Permanente. O presidente do município, o socialista Francisco Oliveira, disse em sessão camarária que pediu esclarecimentos à Administração Regional de Saúde porque mantêm o horário das oito da manhã às oito da noite quando o ideal, por estarem longe do hospital de referência, em Santarém, é a urgência estar aberta durante 24 horas.

Este foi o principal ponto da reunião de câmara que decorreu da tarde desta quarta-feira, 8 de Novembro, onde foi também falado sobre o sucesso de mais uma edição da Feira do Livro onde foram vendidos mais de dois mil livros. Também foram aprovadas a atribuição de bolsas de estudo e o aumento financeiro de apoio ao programa Casas com Gente, projecto com rendas mais acessíveis.