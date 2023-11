Artista Inês Favila pinta mural em Santarém com a ajuda de refugiados

A artista plástica Inês Favila está a pintar um mural na Avenida General Ramalho Eanes, em Santarém, com a ajuda de refugiados de várias nacionalidades residentes na cidade. O mural apela à solidariedade para com os refugiados, além de pretender demonstrar agradecimento aos que ajudam as famílias e aos refugiados que trabalham e contribuem para a economia do país. O projecto foi apresentado pela artista à câmara municipal e a obra arrancou na última semana de Agosto. No dia em que O MIRANTE visitou a obra, a 6 de Novembro, Inês Favila contou com a ajuda de Li, artista plástico chinês que ao passar pela avenida se quis juntar ao projecto.