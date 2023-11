A união da equipa feminina do Estrela Futebol Clube Ouriquense

O Estrela Futebol Clube Ouriquense foi o primeiro clube do concelho do Cartaxo a ter uma equipa feminina. O clube tem actualmente um plantel sub15 e outro sub19, este último com participação no Campeonato Nacional Feminino (2ª divisão). As atletas sub19, treinadas por Pedro Coelho e Filipa Lourenço, treinam no Complexo Desportivo Ribeiro Ferreira, em Vila Chã de Ourique. O MIRANTE conversou com o presidente do clube, Pedro Valente, o treinador, Pedro Coelho, e a capitã de equipa, Matilde Dionísio, sobre a importância do crescimento do futebol feminino.

Aqui ficam algumas imagens de um treino da equipa feminina do Estrela Futebol Clube Ouriquense.