Câmara do Cartaxo em tribunal no caso da inundação do centro cultural

A Câmara do Cartaxo já deu entrada em tribunal com o processo contra a empresa responsável pela manutenção do Centro Cultural do Cartaxo. Em causa está a assumpção dos prejuízos causados pela inundação do espaço. Na noite de 13 de Abril de 2022 uma falha no sistema de segurança contra incêndios fez disparar os dispositivos de aspersão de água que danificaram equipamentos. Este foi o principal assunto debatido na sessão camarária que decorreu na tarde desta quinta-feira, 16 de Novembro, onde também se falou das piscinas municipais que continuam encerradas ao público. O município está a elaborar projecto e pretende lançar a empreitada no início do próximo ano