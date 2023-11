Montanha de lixo a céu aberto em Mato da Cruz revolta moradores

Uma montanha de lixo a céu aberto no aterro sanitário de Mato da Cruz em Arcena, Alverca, está a revoltar os moradores.

Nas últimas semanas têm aumentado as queixas da comunidade face aos impactos do aterro sobre quem ali vive, sobretudo maus cheiros.

Num vídeo enviado a O MIRANTE por Pedro Mota, morador da zona, é visível o lixo acumulado a céu aberto e centenas de aves a rondar o espaço.

A Valorsul já havia justificado a situação com o facto do aterro estar a receber a totalidade dos lixos dos municípios vizinhos, devido a uma intervenção na central de tratamento de resíduos sólidos urbanos de São João da Talha.

Em reunião de câmara os autarcas já vieram pedir a intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente na situação.

